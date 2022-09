Chris Tulloch: "El funeral ha estat un aparador per Gran Bretanya"

Chris Tulloch, professor de periodisme de la UPF, ens detalla com ha viscut els actes d'enterrament de la reina Isabel II des d'un punt de vista britànic-català. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, considera que la simbologia ha servit per fer d'"aparador per tornar a posar Gran Bretanya a un podi dels grans poders mundials". I diu que el rei Carles III ha de tenir "una mica més de cura" amb alguns aspectes: "És un home amb un cert pronto".