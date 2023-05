Cecilia Borrás: "La partida en salut mental és absolutament esperançadora"

Cecilia Borrás, presidenta de Després del Suïcidi - Associació de Supervivents (DSAS), celebra els 38 milions d'euros per reforçar l'atenció en salut mental, però critica que coincideixi en període de campanya electoral: "És absolutament esperançador", ha dit, en qualsevol cas. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que hi ha una estabilització dels suïcidis un cop superada la pujada de després de la pandèmia. Explica com es pot intentar preveure suïcidis entre els més joves i per què alguns s'acaben abocant a aquesta sortida: "El suïcidi és multifactorial. En molts joves, la causa és la sensació de no vinculació". I també com es pot intentar preveure suïcidis entre els més joves. I assenyala que els joves d'avui es relacionen gràcies a les noves tecnologies, però "en un món que no és el real" i amb un "empobriment del llenguatge".