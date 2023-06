Catalina Tur: "Demanem contractar vacances amb tranquil·litat"

Catalina Tur, gerent d'ACAVE, destaca que ens trobem en el moment natural de contractar les vacances per finals de juliol, quan hi haurà les eleccions generals del 23J. Per això ha demanat "que la gent pugui contractar les vacances amb tranquil·litat". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, reclama que s'ampliï el termini per presentar al·legacions a formar part d'una mesa electoral si es tenen les vacances contractades. I celebra que s'hagi recuperat el viatge de llarga distància: "S'està recuperant i són bones notícies. La gent tenia ganes de tornar a viatjar", ha remarcat.