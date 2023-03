Carmen Cabestany: "Han fallat moltes coses al cas Sallent"

Carmen Cabestany, professora i presidenta de NACE Asociación No al Acoso Escolar, explica que han fallat moltes coses en el cas de Sallent, que ha acabat amb la mort per suïcidi d'un alumne d'un centre: "Ha fallat tot el que demanem al Decàleg contra l'acusament escolar". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, adverteix que molts centres no actuen correctament i víctimes d'acusament escolar han de canviar de centre: "L'agressor es reforça en la seva actitud i seguirà". I diu que el Govern no hauria d'haver dit que el cas de Sallent no era acusament, però celebra les disculpes: "Val més tard que mai".