Colomina: "L'any 2023 tot va marcat per la guerra d'Ucraïna"

Carme Colomina ens parla de la fotografia que ha fet el CIDOB sobre cap on anirà el món i quins temes marcaran aquest nou any: ho recullen a El món el 2023: deu temes que marcaran l’agenda internacional. "Tot va marcat per la guerra d'Ucraïna", ha dit la investigadora sénior i editora del CIDOB - Barcelona Centre for International Affairs. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, veu molt difícil determinar si enguany arribaran negociacions reals sobre la guerra d'Ucraïna perquè "els marcs per la guerra i per la pau han quedat obsolets". Creu que la UE intenta tenir una relació pròpia amb la Xina i no fer "seguidisme" de la confrontació amb els EUA. I no dona per acabades les mobilitzacions bolsonaristes al Brasil: "Hi ha una petició explícita d'una intervenció militar"