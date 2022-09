Carme Arcarazo: "Apugen lloguers amb l'excusa de l'augment de preus"

Carme Arcarazo destaca que alguns llogaters aprofiten l'avinentesa de la inflació per apujar lloguers, quan no hi ha una relació directa. La portaveu del Sindicat de Llogateres i Llogaters assenyala que ho utilitzen com excusa. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca la necessitat de regular lloguers en un context d'inflació: "El govern no està atacant la necessitat principal de les llars. És una animalada". I insisteix que calen mesures, més enllà que hi hagi més o menys parc de lloguer públic: "Necessitem un parc públic, però hem de mantenir els privats controlats".