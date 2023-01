Les memòries del príncep Enric, amb Boris Izaguirre

Ja podem trobar a les llibreries les memòries del príncep Enric d'Anglaterra, un llibre autobiogràfic titulat en espanyol com En la sombra (Spare, en la versió original en anglès). El periodista i presentador televisiu Boris Izaguirre ens acosta alguns detalls d'aquesta obra on apareixen diverses revelacions molt sucoses, i ho valorem tot plegat també amb la periodista Anna Bosch. I connectem amb la Casa del Libro de passeig de Gràcia de Barcelona per veure com van les vendes.