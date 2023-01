Beatriu Masià: "El paradigma de la denúncia està fallant"

Beatriu Masià, terapeuta experta en l'abordatge de violència masclista, analitza què falla en la lluita contra aquesta xacra. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, celebra les noves mesures que ajudin a identificar els agressors, però destaca que el "paradigma de la denúncia com a única intervenció" ha fallat i està fallant. Per això, destaca que un "bon acompanyament" a les dones a l'hora de denunciar és "imprescindible", ja que "no sempre el tenen" per bé que hi hagi les eines. L'expresidenta de Tamaia, viure sense violència, demana no fer "efectes pèndul", perquè per la magnitud cal posar l'"èmfasi" a tots els nivells, tant macro com micro. Assenyala que abans d'assassinats masclistes hi ha hagut "múltiples situacions de violència". I veu com "apologia de la violència" les rebaixes de penes de presó delictes de violència masclista.