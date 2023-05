Abusos a les universitats: experts els vinculen a la precarietat

La psicòloga Barbara Biglia explica que hi ha més reconeixement de les violències sexuals, i també més recursos i serveix, per la qual cosa ara afloren i es denuncien més casos a les universitats. La professora agregada del programa Serra Húnter de la URV vincula la precarietat laboral amb els casos d'abusos a les universitats: "Fa que la dependència sigui real, no només simbòlica". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga lamenta que s'estiguin enfocant a casos particulars en comptes de millorar les condicions per evitar-los, tot i el nou protocol marc. I destaca que la responsabilitat dels abusos a les universitats també és de qui la permet: "Trauria la responsabilitat de qui està patint la violència per assumir-la col·lectivament".