Antonio Turiel: "Hi ha timidesa amb mesures més dràstiques"

Antonio Turiel diu que les mesures del pla energètic del president Pedro Sánchez van "en la direcció adequada", però critica que no s'hagin pres abans. L'investigador científic del CSIC, considera que hi ha "timidesa" en adoptar-ne de més dràstiques. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, es mostra escèptic amb la mesura d'Alemanya de pagar factures energètiques dels usuaris. I aposta per mesures estructurals, amb una intervenció radical i pràcticament total de l'economia per evitar que s'ensorri: "Hauríem de pagar més impostos, no ho passaríem bé", reconeix. I assenyala el "problema" del MidCat: "D'aquí a cinc anys, la bonança de gas que gaudíem s'haurà acabat".