CIDOB: "Utilitzar l'estat d'emergència per immigració és excepcional"

Antoni Segura, president del CIDOB, destaca que utilitzar l'estat d'emergència per la immigració és excepcional, i assenyala que "les dades tampoc acompanyen" a la decisió d'Itàlia. El catedràtic d'història contemporània de la UB creu que la immigració no només s'ha de gestionar amb "mesures excepcionals". "El parany està en el fet que li permet complir una promesa electoral", diu en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detallant que permet fer a la presidenta Giorgia Meloni aquesta mesura. Assenyala que "Meloni té una part de raó" en que alguns països de la UE suporten més arribades d'immigrants que d'altres. D'altra banda, descarta que Espanya prengui una mesura similar a l'estat d'emergència per la immigració, perquè l'electorat i els suports de Sánchez són diferents dels de Meloni. I qüestiona el pacte d'unes noves relacions d'Espanya amb el Marroc: "Se li han girat en contra. Marroc tampoc és un estat fiable".