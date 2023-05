Annabel Arcos: "No hem de portar l'etiqueta del càncer"

Annabel Arcos, expacient de càncer i autora del llibre Cáncer: contigo puedo, explica que l'oblit oncològic era una de les seves reivindicacions, però adverteix que "no és suficient" i "hi ha matisos". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga ens detalla en què consisteix aquest dret que ha promès Pedro Sánchez: "No hem de portar l'etiqueta del càncer. Que puguem reiniciar la nostra vida sense aquest estigma". "Vull menjar-me la vida, però la societat no em permet fer-ho. Encara portes l'etiqueta del càncer", ha lamentat sobre aquest estigma.