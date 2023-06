Anna Bosch: "Això de Wagner a Rússia no s'ha acabat aquí"

La periodista Anna Bosch adverteix que el que ha passat amb la rebel·lió del grup Wagner a Rússia "no quadra" i assenyala que hi podria haver algun pacte al darrere: "Això no s'ha acabat aquí, hem vist només el primer capítol", assenyala. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens parla sobre la possibilitat que el "poder a l'ombra" estigui buscant un relleu a Vladímir Putin: "Putin avui és infinitament més dèbil que no ho era divendres", assegura. I destaca que els periodistes no troben fonts fiables sobre què passa a Rússia, amb "la sospita que sempre ens volen enganyar".