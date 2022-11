Ana Losada: "La missió europea ens donarà suport"

Ana Losada celebra que una delegació de l'Eurocambra investigarà la situació del castellà a les escoles catalanes. La presidenta de l'Asamblea por una Escuela Bilingüe diu que hi ha una "exclusió deliberada" del castellà dins i fora de l'aula, i confia que la missió europea vegi aquesta "realitat". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, critica que el suport que esperen rebre no els hi ha donat cap govern espanyol o català. La portaveu d'Escuela de todos assegura que no s'està aplicant el 25% de castellà a Catalunya, que només s'estudia en català i que això va en contra de l'estat de dret. I defensa que dir que Catalunya té notes superiors de castellà que la resta d'Espanya és "parlar des d'un supremacisme nacionalista".