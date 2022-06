Àlex Arenas defensa mantenir la mascareta "en els llocs més crítics" com una "mesura de seny" davant els contagis de coronavirus. "La situació és complicada. Això d'infectar-se no és una bona idea", diu el físic i catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, considera que podem parlar d'una nova onada de la pandèmia des del punt de vista de contagis. Però reconeix que "mentre no pressioni al sistema sanitari, no es parlarà d'onada". I ens explica l'error que ha detectat en l'enunciat d'un dels problemes de l'examen de física de la selectivitat!