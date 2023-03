Alfageme: "Rebaixar inimputabilitat no desemboca en millora"

La psicòloga Alba Alfageme, especialista en abordatge de violències masclistes, defensa no rebaixar l'edat punitiva per a menors que cometen delictes sexuals. "Que rebaixem l'edat no desemboca en una millora. Cal apostar per polítiques preventives", ha insistit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que als països on l'edat per ser imputable és més baixa "tampoc es frenen" delictes sexuals entre menors. "Posant-los a la presó no acabarem amb res. Les víctimes acaben estigmatitzades en moltes ocasions", ha insistit, demanant que cal un seguiment de tots els implicats en casos com el de Badalona. Explica per què hi ha situacions violacions múltiples entre menors, on "juga un paper la psicologia de grup de com ens reforcem, des de la desresponsabilització". I defensa educar als joves estudiants donant-los-hi eines per construir una mirada crítica davant la pornografia.