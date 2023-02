Aitor Zabalgogeazkoa: "La destrucció a Turquia és increïble"

Aitor Zabalgogeazkoa, responsable de la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres, explica la "sorpresa" que s'han trobat a la Província de Hatay de Turquia després dels terratrèmols: "Només està funcionant un hospital i condicions tremendes. La destrucció és increïble", ha dit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla alguns problemes que troben, com carreteres tallades, i explica que a la zona hi ha molta gent vulnerable, amb un terç dels refugiats sirians: "Estan vivint en unes condicions dolentes des de fa anys". A més, adverteix que el problema estarà a mitjà termini, entre 2-4 mesos, amb la quantitat d'edificis que quedaran no habitables. Explica el problema de coordinació de Metges Sense Fronteres amb el govern turc: "La capacitat de la coordinació d'emergències s'ha vist clarament desbordada". I explica que des de l'entitat només tenen accés a la zona de Síria controlada per l'oposició: "És una caixa forta d'on la gent no pot pràcticament ni sortir ni entrar", lamenta.