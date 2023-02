L'escriptor Ferran Torren ens presenta Memòries de mi mateix. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Víctor Amela i Juan Carlos Ortega, parla d'una novel·la on s'endinsa en una trama internacional de falsificació d'art, a través de la història dels orígens del Mític Regino. El valencià també ens parla de la seva crítica a la socialdemocràcia que reflecteix la novel·la, on va una "conya" sobre una "constatació". I ens detalla d'on prové el títol del llibre: "M'agradava l'al·literació de la 'm'. Treballo molt els títols". Torrent també ens detalla altres curiositats, com la seva obsessió per la puntualitat o les seves manies amb els bolígrafs!