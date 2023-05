Fenomen Bruce, campanya electoral i el president sud-coreà cantant

Queco Novell i Manu Simarro tornen al Cafè d'idees de Gemma Nierga per acostar-nos l'actualitat des del punt de vista més teatral i divertit. En aquesta ocasió, Novell recorda com s'han viscut els concerts del Bruce Springsteen i la "setmana màgica" a Barcelona, repassem els millors moments de la precampanya electoral i escoltem com canta el president sud-coreà davant Joe Biden!