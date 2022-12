Ester Capella, Carla Quílez i Espanya a vuitens del Mundial

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Ester Capella, delegada del Govern a Madrid. A la secció informativa, parlem de les joguines pels infants i com escollir-les amb Miriam Torán, coordinadora de campanyes de l'ONG Educo. A la tertúlia amb Rafa Garrido i Antonio Baños, connectem amb Rodolfo Irago des de Torrespaña per comentar l'actualitat des de Madrid. Conversem amb Pitu Abril sobre la classificació de la selecció espanyola pels vuitens de final del Mundial de Futbol de Qatar 2022 i connectem amb Albert Hernández per conèixer com es va viure des de dins. I acabem el programa amb la secció de Pep Prieto on parlarem de cine i sèries amb l'actriu Carla Quílez, que ens presenta la pel·lícula La maternal.