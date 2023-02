Elisenda Paluzie, la situació al Kurdistan i 'cas Negreira'

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Elisenda Paluzie, expresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i vicepresidenta de l'Organització de Nacions i Pobles no Representats (UNPO, per les sigles en anglès). A la secció informativa parlem amb Roger Gaspa, secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores D'Alimentació de Catalunya (CEDAC), sobre les mesures contra l'augment de preus. A la tertúlia amb Carles Fernández i Manel Manchón, connectem amb Isabel Palacios des del TSJC, avui que es reprèn el judici pel cas de Laura Borràs. Parlem dels terratrèmols al Kurdistan i la situació a la zona amb Rami Tattan, jove kurd emigrat. Connectem amb Ramon Rupérez per parlar de la regulació de Salut a màquines expenedores, cafeteries i menjadors dels hospitals i centres sanitaris. I fem tertúlia esportiva amb Pitu Abril, Carme Barceló i Sique Rodrígues, on parlem del cas Negreira, l'escàndol arbitral al FC Barcelona, i connectem amb l'exàrbitre de primera divisió Sergi Albert.