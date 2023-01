Dolors Feliu, Cyril Trépier i la cimera hispano-francesa

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Dolors Feliu, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. A la tertúlia amb Toni Aira i Montserrat Nebrera, escoltem les declaracions a la manifestació en contra de la cimera hispano-francesa d'Oriol Junqueras, president d'ERC, de Laura Borràs, presidenta suspesa del Parlament i presidenta de Junts per Catalunya, i Carles Riera, diputat de la CUP-CC. Connectem amb diversos punts de la cimera i la concentració, amb María Ríos, Núria Roca i Iliana Viera. Connectem amb Antonio Delgado, corresponsal de RNE a París, per saber com es viu la vaga i la cimera. Parlem de tot plegat amb Cyril Trépier, investigador de l'Institut Francès de Geopolítica de la Universitat París VIII. I acabem el programa amb la secció de Víctor Amela i Juan Carlos Ortega, amb qui conversem amb Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso.