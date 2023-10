Commemoració 1-O, investidura Sánchez i dietaris polítics

En Manu Simarro en solitari torna a fer un Cafè d'idees amb Gemma Nierga per acostar-nos la seva actualitat política particular, teatral i divertida. En aquesta ocasió de El Galliner Polític, veiem com ha celebrat l'independentisme l'aniversari de l'1 d'Octubre, comentem com estan anant les negociacions per investir Pedro Sánchez i descobrim els dietaris de Pere Aragonès i Jaume Collboni.