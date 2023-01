Cinema amb Jaume Figueras, Premi Gaudí d'Honor 2023

Parlem de cinema amb el cronista cinematogràfic Jaume Figueras. El Premi Gaudí d'Honor 2023 ens revela quines quina és la seva pel·lícula preferida, a la secció al Cafè d'idees de Pep Prieto. En una conversa també amb Gemma Nierga, veu "inevitable" que Alcarràs sigui la gran triomfadora dels Premis Gaudí, però destaca un film que té una significació especial per a ell. Explica que el Premi Gaudí d'Honor 2023 ha estat una sorpresa per ell: "Quan em van trucar per dir-m'ho, pensava que s'equivocaven". I Prieto ens acosta les estrenes dels cinemes.