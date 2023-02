El Premi Max d'Honor 2023 per Tricicle amb Carles Sans

Parlem de tot i més amb l'actor Carles Sans, amb qui celebrem el Premi Max d'Honor 2023 per Tricicle. En la secció de Juan Carlos Ortega i Víctor Amela al Cafè d'idees de Gemma Nierga, ens explica per què creu que no han rebut aquest guardó fins ara, recordem alguns dels millors moments del Tricicle i ens explica com els va ara la trajectòria en solitari.