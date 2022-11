Xavier Lleonart: "Les companyes i companys no poden aguantar més"

Els metges catalans no descarten anar a la vaga per reivindicar millores. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, demana un gest o un anunci trencador amb la dinàmica actual per no convocar una vaga. El responsable dona marge "escàs" a Salut per veure canvis i no anar a la vaga: "Les companyes i companys no poden aguantar més". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala que el conseller de Salut no ha precisat sobre l'increment pressupostari anunciat: "Els professionals marxen, no volen treballar en les condicions que se'ls ofereix", ha puntualitzat.