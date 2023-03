Brain Film Fest 2023: art, creativitat i cervell

La sisena edició del festival Brain Film Fest se celebra aquesta setmana al CCCB de Barcelona: en parlem amb Cristina Maragall, presidenta de la Fundació Pasqual Maragall. En una conversa amb Gemma Nierga i Pep Prieto, ens explica com va sortir el projecte i ens detalla alguns dels aspectes de la programació d'enguany. La responsable veu com "un insult" els cartells sobre l'Alzheimer de Pasqual Maragall: "Voldria fer fora l'Alzheimer del món, no només de Barcelona".