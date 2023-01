Boi Ruiz, Iolanda Segura i 'Pares Normals'

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Boi Ruiz, exconseller de Salut de la Generalitat de Catalunya. A la secció informativa, parlem de la vaga de taxis amb Oliver Contel, president d'Élite Taxi Barcelona. A la tertúlia amb Ricard Fernández Déu i Manu Simarro, connectem amb Maria Ríos per saber la darrera hora de la vaga de metges. Parlem també de la vaga d'educació amb Iolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, i connectem amb Maria G. Coll des de l'Institut Pablo Picasso de Barcelona per parlar amb el seu director, Marc Hortal. Connectem amb Lluis Falgàs des del Parlament de Catalunya per saber l'última hora dels pressupostos, i amb Rodolfo Irago des dels estudis de Torrespaña, per conèixer l'actualitat des de Madrid. I acabem el programa parlant del musical Pares Normals amb un dels seus protagonistes, l'actor Enric Cambray, i connectant amb un dels components del grup Els Amics de les Arts, Dani Alegret.