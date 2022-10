Artur Mas, Gerardo Pisarello i 'Venus' de Jaume Balagueró

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya. A la secció informativa, parlem amb Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, sobre la mobilització per l'ampliació de l'hospital comarcal. A la tertúlia amb Toni Aira i Sara González, connectem amb Lluis Falgàs des del Parlament de Catalunya per parlar de la crisi de Govern Anem al TSJC amb Isabel Palacios, avui que declara l'anterior mesa del Parlament per desobediència. Entrevistem Gerardo Pissarello, secretari primer de la Mesa del Congrés, amb qui parlem de l'acord de PGE. Anem a la cocteleria Paradiso de Barcelona, escollida com millor bar del món. I acabem el programa conversant amb el director de cinema Jaume Balagueró, que ens presenta el film Venus, que estrena al Festival de Sitges.