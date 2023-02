Acord pressupostari, revolució de Feijóo i l'última de Rajoy

En Queco Novell i en Manu Simarro tornen al Cafè d'idees de Gemma Nierga per presentar-nos l'actualitat política des del punt de vista més particular i divertit. Aquest cop, des de El Galliner Polític ens parlen de temes com l'acord de pressupostos a Catalunya, de la revolució electoral que proposa Núñez-Feijóo i de l'última genialitat lingüística de Mariano Rajoy.