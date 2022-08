El marchador español Miguel Ángel López se ha mostrado muy satisfecho tras ganar el oro en la prueba de 35 kilómetros marcha."He arriesgado y me ha salido bien", ha declarado el murciano tras recordar que "escaparte en solitario desde le principo es muy difícil, me ha costado pero lo he conseguido". Un riesgo que ha corrido viendo que se estaba llevando un ritmo muy lento y eso a él no le interesaba.