Arxiu TVE Catalunya - Perfils catalans - Carme Riera: paraules com empremtes

Carme Riera (Ciutat de Mallorca, 1948) escriptora narradora, guionista, apassionada i Premi Nacionalde Literatura, ens explica la seva vida des de la infantesa i les seves alegries i precupacions. Repassa com va ser la vida sent l'única nena de diversos germans i al costat de l'àvia, la conformitat que veu en alguns joves que només es preocupen per coses materials. També parla d'anèdoctes i de realitats del seu procés d'escriptura dels seus llibres. Direcció d'Eliseo Álvarez, producción de Camila O'Donnell, Santi Roig i Lila Kononovich, realització de Pilar Ruiz; delegats de TVE, Remei Morros i Xavier Valdivieso. Aquesta entrevista no s'ha emès mai a TVE Catalunya.