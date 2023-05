01:00:49

Obrim la setmana amb les esperades estrenes d'artistes com C. Tangana, Sr. Chen, Paula Cendejas, Jason Derulo, Ona Mafalda i molts més!

Playlist:

Alison Goldfrapp - Love Invention

Yung Prado - Eras tú

Vicco - Todo Me Da Igual

Ona Mafalda - Calor

Sen Senra feat. Sky Rompiendo - Uno De Eses Gatos

Sr.Chen ft. Xavibo & Khotton Palm - Mochila

C.Tangana ft. Pablopablo - Estrecho / Alvarado

Paula Cendejas - Selena

SBTRKT ft. Leilah - No intention

Jason Derulo - Glad U Came

Alan Palomo & Mac Demarco - Nudista Mundial '89

Little Dragon - Kenneth

Marshmello feat. Brent Faiyaz - Fell In Love

Salute - Feels Like My Hands Are On Fire

Icona Pop, Yaeger - Shit We Do For Love

The Album Leaf - Dust Collects