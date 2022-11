01:00:55

Avui tenim els llançaments de super artistes pop com Nathy Peluso fins a músiques emergents com Fee Reega o Majo D'Souza, sense oblidar-nos de l'indie-rock, com el de Marlon o Fino Oyonarte.

Playlist:

Ava Max - Weapons

Jordana B. & Marta Movidas - Leandro Tudela

Marlon - Superman

Beach Weather - Trouble With This Bed

Xico Blai - Simulacre

Nathy Peluso - Estás buenísimo

Vicente Navarro - Camposanto

Fee Reega - Dulce Fiesta

La Plata - Real

Hyd - Breaking ground

Las Pangas - De la Costa Brava fins al Pirineu

Vera Fauna - Mira lo que tengo

Fino Oyonarte - Forma de ser

Majo D'Souza - Right Now

Babi - No somos iguales

Louis Tomlinson - Silver tongues