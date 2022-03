56:33

Nosaltres tanquem la setmana avui, pero aquesta proposta d'estrenes et durarà tot el cap de setmana.

Playlist:

VR SEX - Live in a dream

Horsegirl - Anti-glory

Gáldrick - El tren

Hana Vu - Parking lot

Chandler Leighton - When you say my name

Lo Moon - Expectations

Joan Rafart & Suvicc - La lluna m'ho ha dit

Spiritualized - The mainland song

Salvana - Jean-Baptiste

Melts - Waltzer

Automatic - New beginning

JazzWoman ft. Lildami - Anem a tot