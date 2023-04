01:01:07

Avui ressuscitem al Michael Jackson i el reunim amb Paul McCartney gràcies al DJ Kygo. A més, descobrim estrenes en clau indie, pop i electrònica de Chung-Man Kim, Vic Mirallas, Siloé, Pimp Flaco, Cariño i Carlangas entre d'altres

Playlist:

Purple Disco Machine ft. Kungs - Substitution

Kygo ft. Paul McCartney & Michael Jackson - Say say say

Anaju - Amén

Chung-Man Kim - Pa de pessic

Porter ft. Ximena Sariñana - Mamita Santa

Melanie Martínez - Void

Cora Yako - Campamento Krusty

Siloé - Sangre en las venas

Vic Mirallas - Ganas

Cariño ft. Girl Ultra - Locochona

Land Of Coconuts - Puc ser fàcil

Colet - Mama María

Carlangas - Los dineros

Mac Wetha ft. Feux - Fall again

Pimp Flaco - Distraído

Gazzi - Inténtalo

Shygirl - Woe (I see it from your side) / (Björk remix)