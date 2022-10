01:00:04

Avui la nostra selecció té molt de indie i rock. Tenim alguns músics mítics com Springsteen i la banda Paramore; encara que també alguns temes que naveguen en el terreny de l'electrònica, el folklore i el pop.

Playlist:

El Verbo Odiado - La pasión

Paramore - This is why

Nation of Language - From the hill

Men I Trust - Billie Toppy

Desert - Ja no et tinc

Rojuu feat. Saramalacara - Twilight

Kakkmaddafakka - Horses are running

Bruce Springsteen . Do I love you (Indeed I do)

Nacho Casado - Mediterralia

Juanlu Leprevost feat. Betson - Honestly

Vera Wenzel - El porvenir

Lucy Dacus - It’s too late

Jordana B. - Clase media

Jere feat. Georgina - Días grises

Hyd - Breaking ground

La Femme - Y tú te vas