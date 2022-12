01:00:02

Avui tenim una llista eclèctica que va des del rock de Paramore fins a grans de l'indie com Vetusta Morla, passant per la nova música de veus femenines com Zaz i Jackie Mendoza.

Playlist:

Paramore - The news

DMA’s - Olympia

Doctor Wattson - Tsunami

You at me at six - Heartless

Kerala Dust - Future visions

Lana del Rey - Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd

Jackie Mendoza - Pedacitos

Foyer Red - Etc

Zaz - Serendipia

Padawvn - Sin mí

Alondra Galopa - Esperando la respuesta

Lostboycrow - Waving goodbye

Ramon Mitjaneta - Carrera d'Història

Valenlao - Crepúsculo

Vetusta Morla feat. Aliboria & El Naán - Los Días Raros (Directo Estadio Metropolitano)