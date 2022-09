01:00:00

Tanquem la setmana amb molt d'indie i rock, però també amb alguns experiments en clau electrònica.

Playlist:

Soyla - Última Bala

Inspira - Acaba i comença

Joesef - Joe

Julien Chang - Snakebit

Hazlett - Even If It's Lonely

Ginestà - Avisa’m

Arde - El mar

The Smashing Pumpkins - Beguiled

Second - Muévete y siente

Vök - No Coffee at the Funeral

Jovedry - Pel carrer de nit

The Away Days - Life after love

Cabra sense Gorra - Cabrashian

Bonobo - ATK

Marien Novi & Castellano - Resistance