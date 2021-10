55:30

Avui rastregem la indústria nacional i internacional per fer una selecció amb les tendències musicals més innovadores.

Playlist:

Garden City Movement ft. Lola Marsh - Summer night

Tiburona - Aquí en mi nube

Joan as Police Woman - Geometry of you

Foreign Air - Anything's possible

The Hepburns ft. Estella Rosa - The other side of Grey

Alavedra - Agua con coco

Together Pangea - Rapture

Checopolaco - Algo que decir

Tenda - Poble dorm

Vete Vete - Fausto

Snail Mail - Valentine

Rosin de Palo - Txá Txá Unbe Umdó

Medalla - Altares

Vago Sagrado - Spiritual war