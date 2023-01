01:00:46

Avui comencem amb la nova cançó de Rosalía. Encara que abans de la seva estrena ja l'havíeu escoltat tots, aquí la tenim per repassar la seva sonoritat. A més, música feta a Catalunya, com els temes nous de Sons of Med, Els amics de les Arts o Sexenni. I tenim també música de l'àmbit internacional.

Playlist:

Rosalía - LLYM

Kingdom - At!ke (a ti qué)

Ant Cosmos - Mariana

ELYELLA & Ginebras - Bailando mal

Alien Tango - B.F.F.

Baraka & Los del Control - Ya no te escribo

Los Monsterz - High school monsters

Zara Larsson - Can’t tame her

Els amics de les Arts - Citant Mercè Rodoreda

Sons of Med - El río

Yelle - Top fan

Tiraya & Parquesvr - Farlopero

Sam Smith ft. Calvin Harris & Jessie Reyes -

I’m not here to make friends

Sexenni - Houston

Pink - Trustfall

Ava Max - Million dollar baby