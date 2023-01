01:05:28

Aquesta és la nostra selecció per a avui d'entre totes les novetats musicals-

Playlist:

Miya Folick - Get out of my house

Sildàvia - “Els mars del sud

Miss Penas - Suerte

Ladytron - City of angels

Segunda Comunión - Mis poderes

Monteperdido - Vas a petar

The National - Tropic Morning News

Albert Lax - Ornaments

Kerala Dust - Still There

Anier - Nanai

Ill - Diferent

Kool & The Gang feat. Sha Sha Jones - Let's Party

Oliver Heldens ft. Karen Harding - Oops

Tacho - Contento

Hija De Rojo ft. Planeta No - Ya No Te Quiero

ZZoilo + Lérica - Soy yo