01:00:00

Avui tenim una playlist molt eclèctica amb projectes d'electrònica experimental, rock-funk, synth-pop i pop d'atmosferes retro.

Playlist:

Siderland - Ja no et trobo a faltar

Samuraï - Pared y espada

Noia - Reveal Yourself

Nenas - Nuevos heteros

Abra - FKA Mess

Caraballo - Atrás en el tiempo

Joanlupi & Caramelo - Ara que som joves

Orión - Un beso a mi crush

Bar Italia - Nurse!

Bullitt - The Conflict

Arribar i Ploure - Paraules d’antes

Surfistas del Sistema - Dicen

Khalid - Softest touch

Dan Peralbo i El Comboi - No em feu cas

Renaldo & Clara - S'està millor al carrer

Overmono - Good lies