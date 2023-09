01:00:07

Hem estudiat a fons el programa musical de les festes de La Mercè 2023 i hem fet una selecció especial, eclèctica i de tot el món, perquè no et perdis ni una sola nota musical.

Playlist:

Boye - Na

Vicco - Nochentera

Simona - Fresh

Pongo - Wegue Wegue

Zoo - Estiu

Ginestà - De tot el món

Shego - Vicente Amor

Alison Darwin - Todo Acaba Bien

Mad Cartridge - Monkey rage

The Notwist - Where you find me

Johan Papaconstantino - J'sais pas

Alyona Alyona ft. Jerry Heil i Monika Liu - Dai Boh

Adriano Galante ft. B1n0 - Un corazón que dice

Maestro Espada - Murciana

Baiuca - Diamante

Pablopablo - Números rojos

Noia - Ítaca tropical