54:54

Obrim la setmana amb una playlist carregada d'estrenes en clau indie i estiuenca.



Playlist:



Santi Balmes amb Renaldo & Clara - Aquí, ahora y así

Varry Brava ft. Soleá Morente & Samuel Nagati - Bajo La Luz Perfecta

Flashy Ice Cream - Un Estiu Perfecte

Elyella feat. La La Love You - Que nada nos pare (lo más importante)

Sr. Chinarro - Sexo, mar y sol

Irenegarry - Contéstame a la historia

Maren - Ojalá no sea verdad

Vangoura & Ire - Una noche más

Marc Cuevas - Empate

Rina Sawayama - Catch me in the air

Superorganism & Gen Hoshino - Into the sun

Sudan Archives - NBPQ (Topless)

Marc Vi feat Yung Rajola - Diuen

Najwa - Contra quien luchaba