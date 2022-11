Zona Zero

01:00:00

Avui tenim una selecció d'estrenes molt pop i molet electrònica, perfecta per a començar la setmana ballant.

Playlist:

Miranda ft. Ca7riel - Don

Christine & the Queens - Tu sais ce qu’il me faut

Fermín - Mañana es peor

Chica Sobresalto - La estrella

Lolahol - Purple apple

Rusowsky feat. Tristán! - Goofy

Baby Pantera feat. Rebe - Dulce

Velvet Negroni - Pop Song 2

Yudi Saint X - Oso

Nan Que feat. Mimi Lagarto - Te Etiquetí

Astronomía interior - California

Rudimental - Break my heart

Fever Ray - Carbon dioxide

Channel Tres - 6am

Vendredi sur mer - Tout m’ennuie

Nathan Dawe feat. Talia Mar - Sweet lies