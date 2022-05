55:37

Obrim la setmana amb una llista 'on fire', carregada d'estrenes de totes les dives del pop internacional: des de Diana Ross fins a Madonna.

Playlist:

Lizzo - About damn time (Purple Disco Machine Remix)

Foals - 2001

Harry Styles - Daydreaming

Diana Ross & Tame Impala - Turn up the sunshine

Ganges - Ojalá fuéramos amigos (Buffetlibre remix)

Ravyn Lenae - Xtasy

Beals The Band - Ho he decidit

Madonna & Sickick - Frozen

Rojuu feat. Steve Lean - Luna de diseño

Santigold - High priestess

Haiku Hands - Bye bye

Kylie Minogue - Can’t get you out of my head (Peggy Gou remix)

Rina Sawayama - This hell

TomorroXTogether - Good boy gone bad