01:00:59

Avui us presentem molta música per a començar a gaudir de l'estiu.

Playlist:

Aitana - Las Babys

Miguel Rivera - Soy como soy

Rigoberta Bandini - Yo sólo quiero amor

Dorian ft. Delaporte - “Techos de cristal”

Pipiolas - Baby

Rosalía . Tuya

Bad Gyal - El sol me da

Najwa - Dame

Sam Smith ft. Madonna - Vulgar

Rubio - Tu olor

Pableau - Giacometti A.

García Picasso - América

Christine and the Queens ft. Madonna - Angels crying in my bed

Ant Cosmos - Ego

Anyma ft. Grimes - Welcome to the opera

Nia Archives . Off Wiv Ya Headz