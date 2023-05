01:00:00

Avui tenim una forta dosi del pop més innovador, alternatiu, electrònic i furiós del panorama musical.

Playlist:

Samantha Hudson - Adicta Al Sonido

Juicy Bae - Solos

Mira Paula - Ahora Qué

Renaldo & Clara - El Riu

Thundercat ft. Tame Impala - No More Lies

Duplat - Nadie lo diría

Dellafuente - No Te Lo Niego, Ma Dolio

Çantamarta - Tristeza

The Japanese House - Sad to breathe

I-Nuits - L'eufòria del passat

Ganges - Triste Para Mi

Briskin - Talk dirty 2 me

Chromeo & La Roux - Replacements

Falsantes - Disco Naranja (David Kano Remix)

Mist3rfly - 5 4 3 2 1

The Chemical Brothers - All Of A Sudden