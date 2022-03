55:40

Aquesta és la nostra proposta d'estrenes d'avui:

Radio75 - Mandatory

Gentle sinners - Face to fire (after Nyman)

The Smile - Skrting on the surface

Suki Waterhouse - Devil I know

Yumi Zouma - Astral projection

Arcade Fire - The lightning I, II

PIKOWSKY - Kaotika magnetika

Muse - Compliance

ATK EPOP - Punk

††† (Crosses) - Protection

Cristina Quesada - Primavera

Atzur - Do you feel the same?